VICENZA – Rucco chiede l’esposizione della bandiera di Israele o una proiezione sulla Basilica

Riceviamo e pubblichiamo una interpellanza del consigliere di minoranza Francesco Rucco sul tema della solidarietà ad Israele.

“In questi è giorni è scoppiata la guerra tra Israele e Hamas, movimento Palestinese, con risvolti drammatici per entrambe le popolazioni” scrive Rucco.

“L’aggressione di Sabato 7.10 scorso, ai danni di cittadini israeliani inermi, ha dimostrato tutta la violenza e l’odio tra Popoli. Nei giorni scorsi sia il Sindaco che gli scriventi consiglieri di minoranza hanno manifestato la propria solidarietà al Popolo israeliano. La sinistra antagonista ha già annunciato per domani una manifestazione pro Palestina e contro Israele in Campo Marzo. In particolare, gli scriventi consiglieri hanno richiesto un gesto concreto di solidarietà da parte del Comune di Vicenza che poteva concretizzarsi nell’esposizione della bandiera Israeliana o nella proiezione della stessa sulla Basilica Palladiana. Ad oggi la bandiera non è stata esposta. Il sottoscritto consigliere comunale, a nome del gruppo consiliare Rucco Sindaco, chiede che venga esposta la bandiera Israeliana dal Comune di Vicenza in segno di solidarietà al Popolo Israeliano”.