Vicenza – Ruba 400 euro da una cassa del mercatino di Natale: preso dalla polizia

Verso le 20.30 di ieri, la Polizia di Stato è intervenuta in Piazza Biade, nei pressi dei mercatini natalizi di Vicenza, per fermare un uomo sorpreso a rubare il denaro da un registratore di cassa.

Un addetto alla vigilanza privata aveva notato l’uomo mentre si appropriava del denaro e si dava alla fuga. Durante l’inseguimento, il ladro ha abbandonato i circa 400 euro rubati, ma è stato bloccato poco dopo dagli Agenti delle Volanti.

L’uomo, identificato come S.D., 27 anni, senza fissa dimora, è stato accompagnato in Questura e denunciato per furto. Già la sera precedente era stato controllato nella stessa zona in possesso di oggetti atti allo scasso ed è destinatario di un foglio di via dal Comune di Vicenza.

La somma è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.