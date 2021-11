Vicenza rifà il look alle ciclabili

Hanno preso il via i lavori di sostituzione e posa delle staccionate lungo alcuni percorsi ciclabili e pedonali in corrispondenza di parco Astichello, sulla Riviera Berica in località Debba, in viale Trento e nell’oasi Valletta del silenzio, per una spesa complessiva di 50 mila euro.



Gli interventi, affidati alla ditta Pm Modifiche srl di Rosà (VI), si protrarranno, salvo condizioni meteo avverse, fino a metà dicembre.

Nel dettaglio, per quanto riguarda parco Astichello, sarà integralmente sostituita la staccionata lungo il marciapiede di via F.lli Bandiera insieme con quella presente nel primo tratto di via Bedeschi, fino all’ingresso del parcheggio.

In località Debba, sarà riqualificata quella esistente lungo il tratto di ciclopedonale, mentre in viale Trento sarà sistemata quella in corrispondenza del percorso a ridosso del fiume Bacchiglione.

Infine, nella Valletta del Silenzio sarà posata una rete metallica per delimitare il campo da calcio al posto di quella precedentemente rimossa in quanto usurata.

“Proseguono gli interventi di riqualificazione dell’arredo urbano e di messa in sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –. Grazie all’utilizzo della plastica riciclata con effetto legno le staccionate richiederanno un minore impegno manutentivo e avranno una maggiore durata nel tempo. La struttura interna in acciaio, inoltre, ne garantirà l’indeformabilità e l’allineamento. Il legno in buone condizioni recuperato dalle staccionate danneggiate sarà utilizzato per sistemare altri tratti di recinzioni che hanno subito atti vandalici localizzati”.