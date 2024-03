Vicenza piange la scomparsa di Vladimiro Riva

Grave lutto per Vicenza: è morto Vladimiro Riva, fondatore e attualmente consigliere delegato del consorzio di promozione turistica “Vicenza è”. Aveva 78 anni e gran parte della sua vita l’ha dedicata proprio alla valorizzazione del patrimonio culturale e storico di Vicenza. È stato in prima linea nella corsa del capoluogo e delle sue ville nel circuito del patrimonio Unesco e fu anche il principale promotore per promotore della candidatura della Basilica palladiana a Monumento nazionale. E sotto il suo impulso, di recente, anche il teatro Olimpico ha intrapreso lo stesso iter. comparso, all’età di 78 anni, Vladimiro Riva. Tra i fondatori del Consirzio ‘Vicenza è, di cui era consigliere delegato, è sempre stato profondamente impegnato nella valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed enogastronomico del territorio. Nonostante qualche problema di salute, fino all’ultimo ha dedicato le sue energie allla promozione di Vicenza e delle sue bellezze: dall’inserimento del capoluogo e delle sue ville nel circuito del patrimonio Unesco alla candidatura della Basilica palladiana a Monumento nazionale. Un impegno a 360 gradi, aveva fondato anche un gruppo Facebook dedicato alla ‘difesa del Clinton’. Mente profonda e brillante, spirito ironico, Vladimiro Riva mancherà a tutti quelli che lo hanno conosciuto e apprezzato. Mancherà, soprattutto, a Vicenza.