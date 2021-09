VICENZA – Parcheggio all’ex Macello: arriva l’ok dal Consiglio Comunale

Via libera del consiglio comunale al parcheggio all’ex Macello

Si anche ai nuovi posti auto per l’ospedale e alla riclassificazione dei piani attuativi

Si al parcheggio all’ex macello; via libera all’accordo tra Regione del Veneto e AUlss 8 Berica per la realizzazione di un piano sopraelevato nel parcheggio in contra’ San Francesco; semaforo verde alla riclassificazione dei Pua, i piani urbanistici attuativi.

Il primo consiglio comunale della ripresa post estiva si è concluso con il via libera a tre delibere di peso che a diverso titolo impatteranno sullo sviluppo della città.

“Il parcheggio all’ex Macello – commenta il sindaco Francesco Rucco – ci permetterà di recuperare l’edificio degradato da decenni, liberando contemporaneamente piazza Matteotti dalle auto: una soluzione eccellente per una città che si appresta a candidarsi a capitale italiana della cultura. Doveroso anche il via libera al raddoppio del parcheggio di contra’ San Francesco che il San Bortolo utilizzerà per gli utenti del pronto soccorso e dell’ospedale: tutti abbiamo sperimentato, magari in situazioni di emergenza, quanto ad oggi sia complicata la sosta in quell’area. Infine con la riclassificazione dei Pua consentiamo ai proprietari pubblici e privati di queste aree di accedere al bonus facciate, un incentivo importante che consente una riqualificazione edilizia di cui beneficerà di riflesso la comunità. Ringrazio in particolare i consiglieri comunali di maggioranza che hanno condiviso lo spirito di questi tre provvedimenti: vanno tutti nella direzione di una città sempre più accessibile e accogliente”.

La delibera sul parcheggio all’ex Macello è stata approvata con 19 voti favorevoli e 8 contrari, quella della sosta per l’ospedale San Bortolo con 19 voti favorevoli e 5 astensioni, mentre il provvedimento sulla riclassificazione dei Pua ha registrato 18 si e 8 astenuti.