VICENZA – Ok alla copertura dei campi da Padel del San Gaetano (con pannelli fonoassorbenti)

La copertura definitiva dei campi da Padel dell’istituto San Gaetano di via Mora ha avuto il via libera della giunta comunale. Dopo il passaggio in commissione territorio, il voto in consiglio sancirà la decisione arrivata in seguito all’installazione di pannelli fonoassorbenti che, come certificato da Arpav, hanno permesso di superare i problemi di inquinamento acustico segnalati da alcuni residenti.

«Ora che Arpav ha certificato il rispetto dei limiti di rumore previsti dalla legge – commenta l’assessore all’urbanistica Cristina Balbi – proponiamo al consiglio comunale di votare la convenzione urbanistica per trasformare in definitiva l’autorizzazione provvisoria della copertura dell’impianto. Una soluzione positiva sia per chi frequenta i campi da padel, sia per gli studenti della cittadella degli studi che utilizzano la struttura in orario scolastico. Ringrazio il consigliere comunale con delega ai progetti di sviluppo della pratica e della cultura sportiva Giacomo Bez per aver fatto da tramite con i privati che hanno effettuato un significativo investimento per raggiungere questo risultato».