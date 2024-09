Vicenza – Oggetti rinvenuti: l’asta dal 1° al 15 ottobre (tutte le info)

Prevista da martedì 1 fino a martedì 15 ottobre l’asta online dei beni rimasti in deposito all’ufficio oggetti rinvenuti del Comune di Vicenza, senza che ne sia stata richiesta la restituzione nei tempi previsti. L’evento, sarà curato dall’Istituto vendite giudiziarie (Ivg) di Vicenza.

Quest’anno all’asta verranno messe in vendita più di 70 biciclette di vari modelli, ma anche altri oggetti, ovvero oltre 50 cellulari, 18 dispositivi elettronici (tra cui tablet, pc e cuffie), e un assortimento di oggetti preziosi come orologi, collane e anelli. L’evento si svolgerà in modalità telematica per i primi quindici giorni di ottobre, con le schede prodotto dei vari oggetti all’asta pubblicate sul sito dell’Ivg di Vicenza: sarà inoltre possibile visionare gli oggetti dal 9 settembre, ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, nella sede dell’Istituto vendite giudiziarie di Vicenza a Costozza di Longare, in via Volto 63.

Tutte le informazioni relative all’asta sono disponibili sul sito dell’Ivg di Vicenza (dove saranno caricate nei prossimi giorni anche le schede prodotto): https://www.ivgvicenza.it/news/71/appuntamento-annuale-asta-bici-2024

Per ulteriori informazioni, contattare il numero 366 6994489 o scrivere a marketing@ivgvicenza.it