VICENZA – Nuovo campo da street basket e interventi di riqualificazione al Parco Fornaci

Il Parco Fornaci si arricchisce di un nuovo campo da street basket. L’area, frutto della riconversione dell’ex campo da bocce, è stata realizzata con un investimento di circa 23 mila, parte di un piano complessivo di lavori di manutenzione nel Parco dal valore di circa 53 mila euro.

A presentare le novità sono statigli assessori ai lavori pubblici Cristiano Spiller, alla partecipazione Matteo Tosetto e allo sport Leone Zilio. Presenti anche alcuni rappresentanti delle associazioni Street Basket Vicenza e Asd Araceli.

«Gli interventi a Parco Fornaci rientrano nel progetto di riqualificazione del verde urbano del 2019, dal valore complessivo di circa 70 mila euro, che ha interessato anche Parco Città e l’area di via Tommaseo – spiega l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller -. Nel dettaglio, a Parco Fornaci oltre al nuovo campo da street basket, sono stati rifatti il camminamento esterno, per consentirne l’utilizzo anche dalle persone con mobilità ridotta, la recinzione su tre lati della piastra-palcoscenico ed è stata sistemata la pavimentazione della terrazza. Non rientra in questo progetto la manutenzione delle panchine del parco che andremo a fare a breve con altre risorse».

«Con questi lavori si chiude un iter avviato dalla precedente amministrazione che rende possibile l’utilizzo di questa area del parco finora poco utilizzata – sottolinea l’assessore alla partecipazione Matteo Tosetto -. Ricordo che Parco Fornaci non è solo uno spazio verde, ma un luogo con molte attività, vissuto da sportivi, giovani, famiglie e anziani. L’obiettivo dei prossimi cinque anni sarà quello di continuare a valorizzarlo e di esportare questo modello in altre realtà del territorio attraverso il progetto dei chioschi nei parchi».

«Abbiamo invitato – conclude l’assessore allo sport Leone Zilio – le associazioni Street Basket Vicenza e Asd Araceli, che si occupano della cura e della piccola manutenzione dei campi da basket parrocchiali e comunali, perché siamo sicuri che questo nuovo campo sarà vissuto anche da loro. A Parco Fornaci lo sport continua a dare un contributo fondamentale nel portare ragazzi e ragazze a vivere in modo sano questo luogo. È stato così con la Asd Pro Sport, che gestisce lo skate park, e siamo sicuri che sarà lo stesso per il nuovo campo da basket».

Il campo da street basket

La superficie prima utilizzata come campo da bocce è stata riconvertita sviluppando su metà un’area da street basket con canestro regolamentare e sull’altra porzione una piastra per successive installazioni. Nell’area, dotata di una nuova recinzione, è stata inoltre rimossa la vegetazione.

I lavori di manutenzione

La terrazza del Parco è stata oggetto di lavori di risanamento della pavimentazione, della ringhiera e del muro esterno. È stata inoltre messa in sicurezza la piastra-palcoscenico ed è stato riqualificato il percorso natura. Nell’area fontana è stata creata una seduta con elementi in calcestruzzo prefabbricati.

Gli interventi a Parco Città e in via Tommaseo

Le opere realizzate a Parco Fornaci rientrano nel progetto “Lavori di riqualificazione del verde urbano” del 2019, che comprende anche gli interventi a Parco Città e in via Tommaseo. Nel dettaglio, a Parco Città la manutenzione ha riguardato principalmente l’area dell’emiciclo, quella di sgambettamento cani e il percorso ciclopedonale per un importo complessivo di circa 6.300. Anche in via Tommaseo sono stati realizzati lavori di manutenzione sull’area cani, oltre ad aver sistemato l’area con la fontanella per un totale di 2.650 euro.