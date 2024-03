VICENZA – “Light dreams”: una prima assoluta per “I Venerdì al Monte”

L’opera è stata composta per il Festival vicentino dalla compositrice e violinista Francesca Guccione, che la eseguirà venerdì 15 marzo alle 21 nella chiesa di San Vincenzo.

“Light dreams” è il titolo dell’opera, composta da Francesca Guccione appositamente per il Festival “I Venerdì al Monte” 2024, nell’ambito della stagione artistica e culturale organizzata daFondazione Monte di Pietà e Palazzo del Monte srl, sotto la direzione artistica di Filippo Furlan.

Si tratta di una prima assoluta, che verrà eseguita venerdì 15 marzo alle 21 nella chiesa di San Vincenzo dalla compositrice e violinista italiana, introdotta dal giornalista Filippo Bordignon: un concerto per violino e sintetizzatori analogici Moog, omaggio alla fantasia e ai sogni dei bambini, che prende spunto da “Soothing Sounds For Baby” (1962) di Raymond Scott, uno dei pionieri della musica elettronica.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Alle 19.30, in Sala Pegni, in Contra’ del Monte all’interno del Monte di Pietà, è previsto un incontro con l’artista aperto al pubblico, con drink a seguire.

Informazioni e calendario degli eventi: www.eventialmonte.it.

L’artista

Guccione ha pubblicato nel 2021 per l’etichetta francese Whales Records, il suo primo album di musica neoclassica, “Muqataea”, con Giovanni Sollima in veste di direttore artistico del progetto. Sempre per Whales, ha pubblicato il singolo “Shodō” e l’EP “Utopia Aerial View” prodotto in collaborazione con Moog Music. Con 7K! Records ha pubblicato “Mare Tranquillitatis”, incluso nella raccolta “String Layers Vol. II”. Nel 2023 ha collaborato alla realizzazione della colonna sonora del film “Lubo”, in concorso alla 80° Mostra Cinematografica di Venezia e quella del film finlandese “Death Is a Problem for the Living”, presentato al Festival di Roma 2023. In uscita quest’anno il suo nuovo album di musica neoclassica per ensemble di archi e sintetizzatori analogici.