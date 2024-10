Vicenza la 4° città più ‘intelligente’ d’Italia, Alonte primo fra i Comuni vicentini (la classifica)

Milano si conferma la città più smart d’Italia secondo il “City Vision Score” 2024, che misura l’intelligenza delle città su una scala da 10 a 100. Lo studio, presentato durante gli Stati Generali di City Vision a Padova, evidenzia un forte divario tra Nord e Sud del Paese, con tutti i comuni della top 10 situati al Nord. Il primo comune del Sud, Fara San Martino (Chieti), si trova al 163esimo posto. Nella classifica delle città capoluogo, Milano è seguita da Treviso e Parma, mentre Teramo è l’unico capoluogo del Sud nella top 50.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Fra i Comuni capoluogo al secondo posto c’è Treviso e al terzo Parma. Fra i Comuni non capoluogo invece è settima a livello nazionale Arquà Petrarca (PD), Soverzene (BL) è ottava. In questa speciale classifica Alonte è il primo dei Comuni vicentini (96° a livello nazionale)

Il report, curato da Blum e Prokalos per City Vision, valuta il livello di “intelligenza” dei Comuni italiani attraverso il City Vision Score, un indice che misura l’adozione di soluzioni digitali e innovative. Basato su 30 indicatori distribuiti in sei aree chiave (governance, economia, ambiente, qualità della vita, mobilità, e persone), il punteggio analizza la trasformazione smart dei territori italiani. Il report è suddiviso in sezioni che approfondiscono le performance di diversi tipi di Comuni, dai borghi ai grandi centri urbani, con un focus sui capoluoghi. Infine, viene presentata la metodologia del punteggio, offrendo un quadro equilibrato e rappresentativo del progresso verso l’innovazione in tutto il Paese.