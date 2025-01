Vicenza, giovane si droga in pieno giorno in via Genova, sotto gli occhi delle telecamere

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Ennesimo episodio di degrado in via Genova a Vicenza, stamane, giovedì 25 gennaio, poco prima delle 9. Un giovane, visibilmente intento a praticare un’iniezione di sostanze stupefacenti, è stato fotografato mentre si buca lungo la via, a pochi passi dall’isola ecologica, tristemente nota per essere un punto di riferimento per lo spaccio di droga nella zona.

L’incidente è avvenuto sotto gli occhi delle telecamere della Polizia Locale, che sorvegliano l’area, e in una zona frequentata quotidianamente da numerosi studenti diretti all’Istituto Piovene, che si trovano a passare di lì per recarsi a scuola. L’immagine è stata scattata da una residente che si è resa conto di quanto stava accadendo.

L’isola ecologica, mal posizionata in una via ad alta frequentazione, è da tempo al centro delle critiche per la sua vicinanza a luoghi sensibili come scuole e abitazioni, ma oggi si aggiunge l’episodio di un giovane che, ha scelto questo angolo della città per praticare un gesto che sottolinea il degrado e la crescente presenza di tossicodipendenti nell’area.

La situazione di via Genova sta diventando sempre più problematica, con il timore che l’area, già segnata dalla presenza di spacciatori, continui ad essere un luogo di ritrovo per chi cerca di acquistare e consumare droga in pieno giorno, esponendo così anche i più giovani a comportamenti ad alto rischio.