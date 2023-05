Vicenza e provincia – Martedì torna il cinema di qualità a 3 euro: ecco i film in proiezione

Martedì 23 maggio nelle sale di Vicenza e provincia nuovo appuntamento con le proiezioni a costo ridotto della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

In città, sono ben cinque le proposte del Cinema Odeon questa settimana. Si comincia alle 17.00 con “Infinito. L’universo di Luigi Ghirri” (Italia, 2022, 73’) di Matteo Parisini. Il documentario racconta l’opera di Luigi Ghirri, maestro della fotografia italiana tra i più apprezzati nel mondo. L’opera ripercorre le tappe cruciali della sua vita attraverso i suoi scatti e i suoi scritti. Un viaggio nei luoghi che hanno ispirato l’artista, uno studio di terre, acque, colline, orizzonti infiniti, dalla via Emilia fino al fiume Po. Alle 18.00 si prosegue con “Plan 75” (Giappone, Francia, Filippine 2022, 113’) di Chie Hayakawa, menzione speciale Caméra d’Or a Cannes 2022. Giappone, domani. Un programma governativo, il Piano 75, mira ad arginare quella che ormai è diventata un’emergenza nazionale: l’invecchiamento della popolazione. Da un lato, i costi pubblici del welfare. Dall’altro, appunto, la possibilità per gli anziani di ricorrere all’eutanasia di Stato in cambio di supporto logistico e finanziario. Vivere o morire non è un dilemma etico: è una questione di burocrazia. Basta aver compiuto 75 anni. Alle 18.30 inizia la proiezione in versione originale sottotitolata di “Le margheritine” (Repubblica Ceca, 1966, 74’) di Věra Chytilová. Due ragazze, una mora e una bionda, con lo stesso nome, Maria, e la stessa carica devastatrice. Insolenti e spregiudicate, combattono il tedio dedicandosi con spirito anarchico e nichilista alla ricerca del divertimento e del piacere. D’altra parte, se tutto nel mondo va storto, perché rigare dritto? Alle 20.30 troviamo “Ritorno a Seoul” (Francia, Cambogia, 2022, 117’) di Davy Chou. Freddie, 25 anni, impulsiva e testarda, torna in Corea del Sud per la prima volta da quando, appena nata, è stata adottata da una coppia francese. Qui, inizia a cercare i genitori che l’hanno abbandonata. Tra incontri, nuove amicizie e l’ombra di una madre biologica che non vuole farsi rintracciare, la ragazza si trova immersa in una cultura molto diversa dalla sua e intraprende un viaggio nel viaggio che la porterà in direzioni del tutto inaspettate. Per scoprire che forse questa è la vita: incontrare l’inaspettato, cavalcarlo, essere tutte le persone che avresti potuto essere. Chiude la programmazione alle 20.45 il film “Il sol dell’avvenire” (Italia, 2023, 95’) di Nanni Moretti. Giovanni, regista italiano in ambasce tra una moglie in analisi e un produttore sull’orlo del fallimento, ha smesso di credere nell’avvenire. A immagine del suo protagonista, figura di prua dell’Unità e della sezione comunista del Quarticciolo, vuole “farla finita” col mondo che avanza in direzione ostinata e contraria: la consorte ha deciso di investire su un giovane regista de-genere, la figlia di sposare un uomo (molto) più vecchio di lei, la sua attrice principale di improvvisare l’amore in un racconto politico e poi c’è Netflix che produce cinema in scatola.

In provincia, al Multisala Metropolis di Bassano del Grappa troviamo alle 17.30 e 19.50, “AIR – La storia del grande salto” (USA, 2023,150’) di Ben Affleck. Il film racconta l’incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike, capace di rivoluzionare il mondo dello sport, quanto la cultura contemporanea, con il lancio del marchio ‘Air Jordan’.

Il Multisala Starplex di Marano Vicentino propone, alle 21.00, la visione di “Love again” (USA, 2023, 104’) di James C. Strouse. Mira Ray, alle prese con la perdita del suo fidanzato, invia una serie di messaggi romantici al suo vecchio numero di cellulare senza sapere che il numero è stato riassegnato al nuovo telefono di lavoro di Rob Burns, un giornalista che rimane affascinato dall’onestà nei suoi meravigliosi testi confessionali. Quando gli viene assegnato il compito di scrivere un profilo della cantante Celine Dion, Rob Burns chiede il suo aiuto per capire come incontrare Mira di persona e conquistare il suo cuore.

Infine, al Cinema Busnelli di Dueville, alle 17.00 e alle 21.00, si proietta “Armageddon Time – Il tempo dell’apocalisse” (Brasile, USA, 2022, 114’) di James Gray, storia di crescita profondamente personale che affronta le vicende di una famiglia disperatamente impegnata nella ricerca di un’affermazione che ha coinvolto un’intera generazione, il Sogno Americano.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie.