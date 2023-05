Vicenza – Domenica e lunedì il ballottaggio: tutte le informazioni

Domenica 28 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 29 maggio, dalle 7 alle 15, si vota per il ballottaggio tra i candidati a sindaco del Comune di Vicenza.

I dati sull’affluenza di domenica 28, alle 12, 19 e 23, il totale votanti alle 15 di lunedì 29 maggio e lo spoglio in diretta delle schede, subito dopo la chiusura delle votazioni, saranno pubblicati nel sito del Comune.

Possono votare gli stessi elettori iscritti alle liste elettorali e ammessi all’esercizio del voto domenica 14 e lunedì 15 maggio. Coloro che acquisiscono la maggiore età dopo il primo turno, cioè tra il 15 maggio e il 29 maggio, non sono ammessi al voto.

Come si vota

Per votare l’elettore deve recarsi nella sezione indicata sulla tessera elettorale, presentarsi al seggio ed esibire la tessera elettorale e un documento di riconoscimento personale (carta d’identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione). Sono validi per il voto anche la ricevuta della richiesta della carta d’identità elettronica e le carte d’identità e gli altri documenti di identificazione scaduti, purché risultino regolari e possano assicurare la precisa identificazione della persona.

Tessere elettorali e attestati sostitutivi

Per il rilascio della tessera elettorale, in caso di smarrimento, mancata ricezione o esaurimento degli spazi, è possibile recarsi all’ufficio elettorale, in piazza Biade 26.

In alternativa, è disponibile il nuovo servizio online per ottenere l’attestato sostitutivo della tessera elettorale.

Basterà accedere dal sito del Comune alla pagina “Attestato sostitutivo della tessera elettorale”, con Spid o carta d’identità elettronica. L’attestato in carta semplice, che non necessita di essere autenticato, va stampato e presentato al seggio insieme al documento d’identità.

L’attestato può essere richiesto non solo per se stessi, ma anche per ciascun componente del proprio nucleo familiare.

Per il ballottaggio non sarà possibile utilizzare l’attestato ottenuto per la votazione del 14 e 15 maggio, l’elettore dovrà stamparne uno nuovo seguendo le stesse modalità.

L’attestato verrà timbrato dal presidente del seggio e riconsegnato alla persona, la quale potrà conservarlo a riprova dell’esercizio del proprio diritto di voto.

Il servizio non è attivo per cittadini Aire e per chi ha cambiato indirizzo all’interno del Comune dal 30 marzo 2023 compreso.

Aperture straordinarie uffici

Per il rilascio delle tessere elettorali, l’ufficio elettorale sarà aperto eccezionalmente anche venerdì 26 e sabato 27 maggio dalle 8 alle 18; domenica 28 maggio dalle 7 alle 23; lunedì 29 maggio dalle 7 alle 15.

Per la consegna delle carta d’identità, esclusivamente in assenza di altro documento d’identità, l’ufficio anagrafe sarà aperto anche sabato 27 maggio, dalle 8,30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, domenica 28 maggio, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 e lunedì 29 maggio, dalle 13 alle 15.

Servizi per le persone con difficoltà di deambulazione

In occasione del ballottaggio, gli elettori con difficoltà di deambulazione che votano nei seggi 22, 23, 78 e 96 della scuola Ghirotti, in via Lago di Levico 16, e nei seggi 38, 39 e 66 della scuola Rodari di via Turra 39, dove sono presenti delle barriere architettoniche, possono esercitare il loro diritto al voto in tre modi diversi.

Gli elettori possono votare rispettivamente ai seggi delle vicine scuole Prati (via Prati, 13) e Riello (via Riello, 59) o in qualsiasi altro seggio, esibendo la tessera elettorale e la certificazione medica che attesti la difficoltà di deambulazione (rilasciata dall’unità sanitaria locale anche in precedenza e per altri scopi) o copia autentica della patente di guida speciale.

È inoltre a disposizione il nuovo servizio gratuito di navetta tra le scuole Ghirotti e Prati e tra le scuole Rodari e Riello. Il servizio sarà effettuato con navetta dotata di pedana mobile per carrozzine, dalle 8 alle 23 di domenica 28 maggio e dalle 10 alle 15 di lunedì 29 maggio. Le due navette saranno davanti alle scuole Ghirotti e Rodari.

È possibile anche prenotare il servizio gratuito di trasporto da casa ai seggi con un mezzo attrezzato con pedana mobile per carrozzine. lltrasporto viene messo a disposizione dal Comune di Vicenza per tutti gli elettori con difficoltà di deambulazione certificata.

Il servizio va prenotato chiamando lo 0444 222517 fino a venerdì 26 maggio, dalle 9 alle 12. È possibile prenotare il servizio anche sabato 27 dalle 9 alle 12, domenica 28 dalle 9 alle 19, lunedì 29 dalle 9 alle 13, telefonando al numero 340-2183416 oppure inviando un’email a segreteriatrasporto@orioncooperativa.org.

Maggiori informazioni nella pagina dedicata alle elezioni amministrative.