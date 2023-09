VICENZA – Domenica a Parco Querini con ‘Camminando tra gli sport’

Attività sportive da conoscere e provare, tornei, esibizioni e anche street-food: torna Camminando tra gli sport, il tradizionale appuntamento cittadino organizzato dall’assessorato alle attività sportive, in collaborazione con l’associazione Sport.Vi, in programma domenica 10 settembre, dalle 10 alle 19, a Parco Querini.

A presentare l’edizione 2023 sono stati l’assessore allo sport Leone Zilio e il consigliere dell’asd Sport.Vi e responsabile organizzativo Luca Milocco e l’ex assessore allo sport Umberto Nicolai.

“Camminando tra gli sport arriva alla diciassettesima edizione – ha affermato l’assessore allo sport Leone Zilio – Anche quest’anno, in continuità con quello passato, l’evento si terrà a Parco Querini e sarà organizzato con Sport. Vi. Colgo l’occasione per ringraziare il responsabile Luca Milocco e l’ex assessore allo sport Umberto Nicolai, ideatore della manifestazione. È un evento di promozione dello sport e delle associazioni e realtà sportive cittadine in cui crediamo molto e capace di attirare sempre numerose persone. L’anno scorso sono state circa quindicimila, per questa edizione ci auguriamo che siano altrettante se non di più”.

A Parco Querini saranno presenti oltre sessanta associazioni, ognuna con il proprio stand, per dare informazioni su corsi e attività della stagione 2023/24 e per far provare le loro discipline. Sarà possibile partecipare alle diverse attività e assistere alle esibizioni organizzate delle associazioni sportive cittadine. Sarà presente anche un’area per lo street food in viale Rumor che per l’occasione sarà chiuso al traffico dalle 7 alle 22.

Per l’intera giornata, quindi, grandi e bambini potranno cimentarsi con numerosi sport. Si va dal basket maschile con Nuovo L’Argine Basket e basket femminile con Asdil Vicenza, fino alla pallavolo insieme alle società Antares, Argine, New Volley Vi.Est e Altair. Non mancheranno le attività della Compagnia Arcieri Vicenza e della Pallamano Scuola Vicenza. Sarà possibile vedere da vicino il mondo della scherma con il Circolo della Spada, della scherma storica con S.a.a.m., del tennis con le associazioni Tennis Palladio 98 Ssd, Tennis Comunali Vicenza e Circolo Tennis Vicenza e del padel con Golden Padel. Si potrà anche andare alla scoperta del football americano con Hurricanes Vicenza, del parkour con Nextarea Parkour e della ginnastica ritmica con Vicenza Ginnastica, Futura, GSV Umberto I 1875 e Nastro Rosso. Saranno numerose le discipline legate alla danza proposte da Asd Danza Insieme, Evolution Dance Academy, Tango School, Master ballet school asd, Asd Crossover dance school, Area Move, Ballet Arts Studio, Ritmo Metropolitano e Città Sport Vicenza. Ci saranno anche il Centro Gaja, per la biodanza, il Rugby Vicenza e il calcio con l’Associazione Italiana Calciatori e Altair. Si potranno approfondire le arti marziali e il pugilato con Sks Vicenza, Apd Lotta Pesi Pugilato Umberto I 1875, Miao Chan Kung Fu Asd, Asd Aikido Vicenza, Kick Boxing Top Team, Sport Lab, Asd Bujinkan Vicenza Dojo e AsdYudokai Vicenza. Spazio anche al jazzercise con Maestro asd, alla ginnastica dinamica militare con Gdm Sport Italia, a pilates e ginnastica posturale con In action Gym ssd arl. Saranno presenti anche il Gruppo sportivo non vedenti, Canoa Club Vicenza, Lega Navale Italiana, Piscine di Vicenza e Nuoto Pinnato. Non mancheranno lo skate con Asd Blunt e l’olistica con Associazione Percorsi di Bamboo, Officina Tribale e Insieme con le scuole.

In caso di maltempo l’evento verrà posticipato a domenica 17 settembre.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/352565