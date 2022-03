VICENZA – Divieto di svolgere attività imprenditoriale ai titolari di un noto marchio di abbigliamento per bambini

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno dato esecuzione oggi all’ordinanza applicativa di misura interdittiva disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vicenza, su richiesta di questa Procura, nei confronti di DI VINCENZO Antonio e DI VINCENZO Francesco, entrambi amministratori/gestori di IMAP EXPORT s.p.a., società con sede in Nola (Napoli) titolare di un noto marchio nazionale operante — con la formula commerciale del franchising — nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento per bambini.

Con il decreto è stata disposta nei confronti degli imprenditori l’applicazione della misura interdittiva del divieto temporaneo di “… esercitare attività imprenditoriali di qualsiasi natura e in qualsiasi forma sia individuale, che associata o societaria” in relazione ai reati di concorso esterno in plurime condotte di bancarotta fraudolenta – patrimoniale ed “impropria” per effetto di operazioni dolose – connesse alla dichiarazione di fallimento di ASSETS s.r.l. (sentenza del Tribunale di Vicenza 12 marzo 2018).

L’attività di indagine svolta dalla Procura di Vicenza – con l’ausilio dei militari della Guardia di Finanza del Comando Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e della Sezione di Polizia Giudiziaria – ha preso avvio dal fallimento dell’ indicata società di capitali (franchisee) operante nel comprensorio vicentino ed affiliata — a seguito di contratto di franchising — alla catena commerciale facente capo alla società campana (franchisor).

Nell’ indagine sono coinvolti anche I’ amministratore/legale rappresentante della società fallita e l’agente di zona per la rete di affìliati a IMAP EXPORT s.r.l.

Nel corso delle indagini è emerso che la società titolare del marchio e promotrice della rete commerciale in franchising avrebbe posto in essere, ai danni dell’affiliato vicentino, condotte riconducibili all’ “abuso di dipendenza economica” previste dall’art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, recante “Disciplina della subfomitura nelle attività produttive”, consistite: