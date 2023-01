VICENZA – Controlli a tappeto in Fiera, mostra e zone calde: trovata ladra di portafogli

Nel fine settimana appena trascorso, disposte con Ordinanza dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo SARTORI, sono state effettuate mirate operazioni di controllo straordinario del territorio al fine contrastare la commissione di reati e prevenire situazioni di violenza, turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica, lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché i reati contro il patrimonio e quelli collegati all’immigrazione clandestina.

Questi servizi si sono svolti con il coordinamento di pattuglie interforze della Polizia di Stato, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Per quanto attiene al Capoluogo, anche in considerazione dei numerosi ed importanti eventi in programma in questi giorni – in particolare “ VICENZAORO ” alla Fiera e la Mostra sugli Antichi Egizi presso la Basilica Palladiana – sono stati ulteriormente implementati i servizi di sicurezza nelle aree urbane interessate, anche mediante l’effettuazione di specifici Posti di controllo, in particolare lungo le principali via di accesso alla Città, che hanno consentito l’identificazione di numerosi soggetti, alcuni dei quali, con a proprio carico precedenti di varia natura, che si aggiravano con atteggiamenti di natura sospetta nei pressi di Viale dell’Oreficeria, dei parcheggi limitrofi alla Fiera e nel Centro cittadino. La posizione di alcuni di costoro è tuttora al vaglio del competente Ufficio Immigrazione.

Le attività effettuate nei giorni scorsi, inoltre – concordate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – si sono concentrate per lo più nelle “aree a rischio” del Capoluogo, anche a seguito di segnalazioni pervenute da alcuni cittadini che hanno denunciato la presenza – soprattutto a Ponte degli Angeli, in Via Rattazzi, in Viale SS. Felice e Fortunato, in Via Muttoni ed ai giardini di Campo Marzio.

Nella giornata di sabato l’Ufficio Immigrazione della Questura ha scortato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari un pericoloso pregiudicato di nazionalità nigeriana, da poco scarcerato dalla Casa Circondariale di Vicenza. L’uomo, dopo essere stato colpito da un Ordine di Trattenimento presso il C.P.R. emesso dal Questore, verrà nei prossimi giorni rimpatriato per via aerea in Nigeria.

Sempre nel pomeriggio di sabato, una cittadina greca con a proprio carico alcuni precedenti veniva sorpresa dal Personale di vigilanza alla Fiera subito dopo essersi impossessata di un portafoglio lasciato per qualche attimo incustodito dal proprietario, sottraendo il denaro contenuto nello stesso, cioè circa 50 Euro. In considerazione di quanto accaduto, il Questore ha emesso nei suoi confronti la Misura di Prevenzione Personale del Foglio di Via, con il divieto di far ritorno nel Comune di Vicenza per i prossimi 3 Anni.

Complessivamente, nel corso delle operazioni di Polizia sono state identificate 559 persone, di cui 206 stranieri e 104 con precedenti Penali e/o di Polizia; sono inoltre stati controllati 253 veicoli,14 Esercizi pubblici e 3 Sale Scommesse.

Al termine delle attività operative il Questore Sartori ha adottato i seguenti Provvedimenti:

8 Fogli di Via Obbligatori(dal Comune di Vicenza) a carico di persone gravate da precedenti penali e di Polizia, che si trovavano senza apprezzabile motivo ed in circostanze non giustificate nel Comune di Vicenza;

8 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura contro la persona, per spaccio di sostanze stupefacenti, ovvero contro il patrimonio.

(Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura contro la persona, per spaccio di sostanze stupefacenti, ovvero contro il patrimonio. 7 Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari con a proprio carico numerosi precedenti penali e di Polizia per reati di vario genere, in particolare contro la persona, contro il patrimonio ed attinenti gli stupefacenti;

“Lo scorso fine settimana è stato caratterizzato dalla concomitanza, nel nostro Capoluogo, di importanti eventi di grande interesse per i concittadini e per i visitatori provenienti da altre Città, giunti numerosi a Vicenza – ha evidenziato il Questore Sartori –. E grazie ai servizi di prevenzione predisposti nell’occasione, con il costante impiego delle Forze dell’Ordine impiegate a pattugliare tutte le zone maggiormente sensibili è stato possibile individuare e reprimere varie situazioni di illegalità, a prova della importanza che tali attività di Polizia rivestono nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.”