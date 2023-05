VICENZA – Ciclabile dal centro storico all’università: approvato il progetto

Dall’ostello Olimpico a ridosso di piazza Matteotti fino al ponte di viale Margherita, con la realizzazione di una nuova passerella ciclopedonaleLa giunta ha approvato il progetto definitivo della ciclabile lungo l’argine del fiume Bacchiglione, nel lato opposto a viale Giuriolo.Dal centro della città, e precisamente da piazza Matteotti, sarà possibile raggiungere in sicurezza in bici l’area sud-est della città e, quindi, il complesso universitario di viale Margherita e lo stadio Menti, grazie anche alla realizzazione di un ulteriore tratto di ciclabile sull’argine sinistro del Bacchiglione, dal ponte di viale Margherita fino a via Bassano, il cui progetto ha già ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza e del Genio Civile.“Grazie all’opera andiamo a completare l’accessibilità da e per il centro storico, portando una ciclabile fino al cuore della città – spiega l’amministrazione comunale –. In questo modo viene implementata, valorizzando i percorsi lungo l’argine, la rete ciclabile nel quadrante sud-est di Vicenza che vede il nuovo percorso, attualmente in fase di gara per l’affidamento dei lavori, lungo l’argine di viale dello Stadio a partire dal parcheggio Bassano; il collegamento ciclopedonale, grazie alla passerella esistente, fino al quartiere universitario; la ciclabile di via Martiri delle Foibe; il tratto lungo strada di Casale, in fase di avvio dei lavori, e, infine, quello dal Tribunale, lungo viale Trissino e Campo de Nane, inaugurato lo scorso anno”.Il tratto ciclabile ha uno sviluppo di 380 metri. Parte da piazza Matteotti, tra l’Ostello Olimpico e l’edificio della vecchia fermata dell’autobus e, grazie ad un nuovo ponte ciclopedonale di circa 30 metri, supera l’attuale passerella Nazario Sauro. Si sviluppa, quindi, sull’argine in sinistra orografica del Bacchiglione fino a raggiungere il ponte di viale Margherita, dove i gradini attuali verranno sostituiti da un’agevole rampa. Il costo totale dell’intervento è di 675 mila euro.“L’ambito su cui si interviene offre un’infrastruttura ciclopedonale di assoluta qualità, anche rispetto all’esistente su viale Giuriolo, che verrà eliminata e sostituita dal nuovo progetto – precisa l’amministrazione –. Inoltre, grazie all’intervento viene risolto il problema dell’inserimento della doppia corsia, di cui una riservata ai bus, in viale Giuriolo, un tema caldo fin dal Pum del 2012 e, ora, di imminente realizzazione per il cantiere di piazzale De Gasperi, con un notevole beneficio per il trasporto pubblico locale”.Il nuovo tratto ciclabile ha valenza ambientale, sia per la ciclabilità sia per il trasporto pubblico locale, sia cicloturistica, dato che la pista ciclabile conduce fino al cuore cittadino e precisamente fino a palazzo Chiericati.