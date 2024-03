VICENZA – Chiuse in pochi giorni più di 500 buche stradali createsi con la pioggia

Sono oltre 500 le buche sulle strade cittadine che Amcps ha chiuso negli ultimi quindi giorni, grazie all’intervento delle proprie squadre e di ditte in supporto. Si tratta di buche causate dal maltempo che a fine febbraio ha interessato la città. Di queste circa 300 sono state segnalate dai cittadini. Si tratta di più del doppio di quelle che normalmente gli uffici ricevono in un mese senza criticità atmosferiche. A febbraio 2023, ad esempio, ne erano state registrate 143 e 92 nel mese di marzo dello stesso anno. Delle 300 segnalazioni, 115 si sono concentrate tra il 3 e il 7 marzo, i giorni appena successivi al maltempo. A queste vanno aggiunte le 200 buche chiuse dagli addetti di Amcps in seguito a sopralluoghi di monitoraggio e controllo.

«Le buche aperte sulle strade a causa degli allagamenti rappresentano un pericolo per gli utenti della strada – afferma l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller -. Le segnalazioni dei cittadini sono quindi fondamentali per consentire ad Amcps di intervenire tempestivamente per la risoluzione della criticità. In tal senso è fondamentale l’app ComuniChiamo. Ringrazio i cittadini per la collaborazione e Amcps per lo sforzo messo in campo per gli interventi di chiusura delle buche, che sono tuttora in corso».



Gli interventi degli ultimi quindici giorni sono stati possibili grazie ad uno sforzo particolare di Amcps e delle ditte a supporto. In questo modo l’azienda ha messo in campo e fatto ruotare, sia durante il giorno sia in regime di reperibilità e pronto intervento h24, dodici squadre operative, con una punta di otto squadre operanti contemporaneamente su tutto il territorio comunale nella giornata del 4 marzo.

È possibile effettuare segnalazioni attraverso l’app “Comuni-chiamo” messa a disposizione da Amcps ai residenti e scaricabile nel sito www.amcps.it.