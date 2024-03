VICENZA – “Children’s Songs”: I Venerdì al Monte chiudono con la pianista Maria Clementi

Festival “I Venerdì al Monte” – Settima edizione

L’ultimo appuntamento, venerdì 22 marzo alle 21, nella chiesa di San Vincenzo, con un recital appositamente ideato per il Festival.

È la pianistaMaria Clementi l’ultima protagonista de I Venerdì al Monte con un programma ideato appositamente per il Festival titolato “Children’s Songs”, un intreccio di ritmi, ombre e colore, che prende in prestito titolo e composizioni da Chick Corea, per passare a Scarlatti e Albéniz.

Saranno proprio i 20 Piano Pieces di Children’s Songs, riuniti in un disco da Chick Corea nel 1983, ad aprire il programma. Un omaggio del musicista americano al mondo dell’infanzia. Sarà poi la volta di quattro sonate per clavicembalo (K7-K101-K450-K13) di Domenico Scarlatti, mentre la chiusura del concerto è dedicata ad Isaac Albéniz con tre pezzi: Evocación, El puerto (da Iberia, libro I) e Triana (da Iberia, libro II), composti in nostalgico ricordo dei luoghi dove era cresciuto, dei suoni e dei colori della sua amata Spagna.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Alle 19.30, in Sala Pegni, in Contra’ del Monte all’interno del Monte di Pietà, è previsto un incontro con l’artista aperto al pubblico, con drink a seguire.

Informazioni: www.eventialmonte.it.

L’artista

Allieva di Piero Rattalino, Maria Clementi ha collaborato come solista con prestigiose Orchestre e con direttori quali Peter Maag, Gianandrea Noseda, Ovidiu Balan ed Enrique Mazzola. Ha tenuto recital in Italia, Austria, Germania, Francia, Olanda, Norvegia e Giappone. Svolge un’intensa attività cameristica e le sue interpretazioni, come solista e in formazioni da camera, sono state trasmesse in diretta radiofonica e televisiva da parte di numerose emittenti.