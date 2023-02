VICENZA – Centro storico: torna il porfido in via Cesare Battisti

Proseguono i lavori di ripristino della pavimentazione in porfido in via Cesare Battisti, piazzetta del Duomo e contra’ Garibaldi.

“L’intervento sta proseguendo molto bene – ha spiegato il sindaco Francesco Rucco –: tanto che siamo in anticipo di alcuni giorni rispetto al cronoprogramma dei lavori e stiamo per riaprire i primi tratti del cantiere, all’incrocio con corso Palladio. L’obiettivo è completare i lavori l’opera nei prossimi mesi così da restituire decoro all’area che ospita alcune delle più importanti bellezze architettoniche della nostra città, garantendo la presenza del porfido non solo in piazzetta delle Poste ma anche vicino al Duomo”.

Soddisfazione da parte dei commercianti della zona: “I lavori stanno andando avanti secondo il programma che ci era stato illustrato – ha dichiarato Marta de Checchi del negozio Maison Loulou –. Ci confrontiamo ogni giorno e siamo contenti del progetto che riqualificherà la zona”.

Il cantiere, a cura di V-Reti, la società di Agsm Aim che aveva effettuato gli scavi per la sostituzione delle vecchie condutture, si protrarrà fino a fine maggio per fasi, con immediata e progressiva riapertura dei tratti via via ripristinati.

Come concordato a suo tempo con la Soprintendenza, la storica pavimentazione del centro storico viene riposizionata al posto dell’asfalto che era stato steso in via provvisoria per consentire l’assestamento del fondo stradale.

A completamento dei lavori di ripristino, nel corso della prossima estate è prevista la posa della pavimentazione in porfido in contra’ Garibaldi, con la quale si concluderà l’intervento di riqualificazione dei sottoservizi nel centro storico attorno al Duomo.