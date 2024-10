Vicenza – Campo Marzo: riapre finalmente il parco giochi dell’Ippodromo, rinnovato e più bello. Inaugurazione con spettacolo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Giovedì 31 ottobre si terrà la cerimonia di inaugurazione del parco giochi dell’Ippodromo, che riaprirà alla cittadinanza dopo la recente riqualificazione realizzata, nell’ambito dei lavori di rigenerazione urbana che interessano la zona ovest di Campo a Marzo, grazie a 1.400.000 euro finanziati dal fondo europeo Next Generation nell’ambito del Pnrr (Missione 5, Componente 2 , Investimento 2.1 Cup B37H21002780001).

Si partirà alle 15.45 con il taglio del nastro alla presenza, tra gli altri, del sindaco Giacomo Possamai e dell’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller. Seguirà alle 16 uno spettacolo realizzato da Voilà Atelier Creativo per bambini e famiglie. Si consiglia di munirsi di un telo per far sedere i più piccoli a terra. Il parco è accessibile da piazzale Bologna.

«L’intervento, partito all’inizio di ottobre 2023 con la demolizione dell’ex chiosco di fronte alla stazione, ha previsto la rigenerazione dell’intera area dell’ex Ippodromo, che comprende il parco giochi “Bambini del mondo” e la realizzazione della nuova cancellata – spiega l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller -. Si tratta di un intervento di riqualificazione che darà un nuovo volto alla zona ovest di Campo Marzo. Un’attenzione particolare è stata dedicata a famiglie e bambini, che troveranno nel nuovo parco giochi uno spazio più inclusivo e sicuro. Rispetto al progetto originale abbiamo infatti voluto introdurre delle strutture particolari, con forme e caratteristiche diverse rispetto a quelle che si trovano tradizionalmente nei parchi gioco. Invitiamo quindi tutte le persone, dai bambini agli adulti, a venire giovedì 31 a scoprire il nuovo parco giochi».

Nel dettaglio, le giostre sono state sostituite con nuove strutture, ponendo una particolare attenzione all’introduzione di giochi inclusivi. La pavimentazione è stata adeguata con materiale antitrauma. Gli spazi sono inoltre stati organizzati tenendo conto delle differenti fasce d’età dei piccoli utenti.

È stato anche riqualificato il manufatto che ospita i bagni, assicurando l’accessibilità dei servizi igienici, e il locale guardiania. Inoltre, sono stati rivisti i punti di ingresso, in funzione del completamento del parco Ippodromo, e sono stati installati nuovi impianti e sistemi di videosorveglianza per il monitoraggio dell’area. Viene inoltre garantita la presenza del servizio di custodia negli orari di apertura del parco giochi.