VICENZA – Botta e risposta sulla sicurezza in città: che arriva in Consiglio

Riceviamo e pubblichiamo una richiesta della di minoranza a firma Rucco, Naclerio, Maltauro, Dalla Negra, Marco Zocca, Liliana Zocca, Siotto, Porelli, Notarangelo, De Marzo e Sorrentino, che ha chiesto la convocazione di un Consiglio comunale straordinario sulle politiche per la sicurezza (“Politiche sulla sicurezza nel Comune di Vicenza e criticità rispetto ai provvedimenti ed ai progetti deII’Amministrazione Comunale”) criticando l’operato del sindaco Possamai e a seguire la risposta di Davide Giacomin, segretario provinciale del PD e capogruppo in Consiglio a nome della maggioranza, che invita la minoranza a ‘chiamare’ i propri rifermenti del Governo Meloni per aiutare Vicenza.

Ecco il testo delle minoranze

Negli ultimi mesi in Città si sono verificati episodi di criminalità particolarmente violenti (fra i tanti vedasi, ad esempio, la brutale aggressione al titolare della pasticceria Sorarù così come la recentissima rapina ai danni del titolare della cartolibreria Gianotti);

Non solo, la presenza nelle aree adibite a parco, soprattutto nel perimetro del centro storico, di cittadini extracomunitari nullafacenti si è progressivamente infoltita;

L’allarme sociale è di tale gravità che anche la Confcommercio Vicenza ha organizzato, per il giorno 2 ottobre, un confronto tra imprese, Questore e Sindaco proprio sul tema della sicurezza, un confronto con l’Amministrazione Comunale incapace di fornire risposte concrete in termini di sicurezza ai cittadini e alle attività imprenditoriali;

In particolare debbono essere oggetto di adeguata riflessione le politiche sulla sicurezza delI’Amministrazione Comunale di Vicenza e appunto la sua incapacità a trovare soluzioni a problemi come degrado, spaccio, prostituzione, furti e rapine;

Siamo sempre più in presenza di una situazione particolarmente critica, sottovalutata dal Sindaco Possamai, situazione che sta sempre più esplodendo e che vedrà progressivamente amplificarsi i grandi problemi di sicurezza sociale e di ordine pubblico.

E’ dunque necessario anche un confronto in Consiglio Comunale ove siedono i rappresentanti eletti dei cittadini”.

La risposta della segreteria provinciale del PD a nome della maggioranza

“Come amministrazione ci stiamo preoccupando del tema della sicurezza e del degrado nella città, fin da subito abbiamo preso con estrema serietà questo tema che riteniamo centrale per la qualità della vita dei cittadini.

Infatti, stiamo portando avanti, come sostenevamo in campagna elettorale, il progetto dei vigili di quartiere. Siamo convinti che questo strumento sia fondamentale per aumentare la presenza nei quartieri della Polizia Locale e per creare un rapporto stretto e diretto tra i cittadini e gli agenti della locale che opereranno nei quartieri.

Ovviamente, questo al momento non è semplice farlo per il numero di agenti disponibili, ma da quando ci siamo messi al lavoro per la città, abbiamo avviato e proceduto con le selezioni di 6 vigili della polizia locale e prossimamente lavoreremo per avviarne delle altre.

Assieme alla Polizia Locale siamo impegnati a presidiare il territorio e a garantirne quanto possibile il decoro.

Il tema della sicurezza è in capo alla Prefettura, alla Questura e al Comitato per la sicurezza. Tuttavia, noi ci stiamo impegnando nel contrasto dello spaccio e dei parcheggiatori abusivi.

Infine, da qualche giorno il Sindaco ha scritto personalmente al Ministro Piantedosi per riattivare il progetto Strade sicure che si è rivelato negli anni precedenti un ottimo sistema di deterrenza nella zona della stazione.

Siamo fiduciosi che il Governo centrale a Roma prenda in seria considerazione la nostra richiesta e non si faccia fuorviare da scelte legate più all’appartenenza partitica che ai bisogni dei vicentini.

Onde evitare questo chiediamo alla minoranza di chiamare i propri rifermenti del Governo Meloni per aiutarci in tal senso dato che la sicurezza non ha un colore politico ma è un problema di tutti.”