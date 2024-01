VICENZA – Aumenta il numero di passaporti rilasciati. Nel 2023 18 mila in più

Ormai consolidati i dati del 2023 in merito al numero di passaporti emessi dalla Questura di Vicenza, è possibile fare un raffronto con quelli dell’anno precedente.

Un primo rapido resoconto era stato fatto ad inizio gennaio 2023, con dei dati ancora parziali in quanto relativi a pratiche acquisite ma non ancora del tutto elaborate e/o memorizzati nel sistema.

Oggi, invece, è possibile esaminare i dati consolidati, risultanti dagli archivi specialistici del Ministero dell’Interno.

E l’esame di tali dati evidenzia un importante aumento dei passaporti emessi nel 2023 rispetto al 2022, con un aumento di oltre il 70% tra un anno e l’altro .

Domande presentate al giorno: 170 di cui 25 Urgenze trattate al giorno

Posti in agenda ogni giorno: 145

Appuntamenti alla settimana: 850

Passaporti rilasciati al giorno: 170

Sportelli dedicati in Questura: 5

Passaporti in giacenza e mai ritirati: 730* (dato riferito al solo Ufficio Passaporti della Questura di Vicenza)

Tempi medi di attesa nel 2023, da quando si formalizza la pratica alla stampa del passaporto: 5,75 gg (dati riferiti all’Ufficio Passaporti della Questura di Vicenza)

Nel 2023 è stato possibile incrementare l’organico dell’Ufficio Passaporti (da 6 Operatori del 2002 a 9 Operatori del 2023), con aggregazioni aggiuntive di personale nei momenti di massima richiesta di passaporti.

Sono stati organizzati mirati open-day per far fronte a domante specifiche (ad esempio giovani in viaggio-studio). Altri open-day saranno organizzati nei prossimi mesi.

Sono state attivate intese con vari Comuni della provincia per il ritiro dei passaporti presso le sedi municipali più vicine.

Sono infine in fase di studio degli ulteriori progetti con vari comuni, tra qui il Comune di Vicenza, per mettere a disposizione della Questura dei volontari comunali da impiegare per un iuto nella fase di stampa dei documenti.

Con l’occasione si ritiene opportuno partecipare alcune informazioni generali per il rilascio del passaporto. L’ufficio passaporti della Questura è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00, previo appuntamento da fissare utilizzando l’indirizzo di posta elettronica dipps193.00n0@pecps.poliziadistato.it Alla pagina internet https://questure.poliziadistato.it/it/Vicenza , nella sezione della Divisione Polizia Amministrativa – Ufficio Passaporti sono presenti numerose ed ulteriori informazioni di dettaglio per il rilascio del documento. Canali particolari sono previsti per gli Over 70.