VICENZA – Assestamento di bilancio da 6 milioni di euro per finanziare progetti ed extra costi per le opere pubbliche

Il sindaco Giacomo Possamai e la vicesindaca con delega al bilancio Isabella Sala hanno presentato questa mattina l’assestamento di bilancio che la giunta sottoporrà al consiglio comunale. Si tratta di una manovra di circa 6 milioni di euro, derivanti per circa 4 milioni dall’avanzo di amministrazione, dal fondo Covid e per 2 milioni da risparmi della spesa energetica.

«È un assestamento importante con il quale facciamo fronte prima di tutto alla grande difficoltà legata ai progetti del Pnrr – sottolinea il sindaco Giacomo Possamai -. Mettiamo infatti 2 milioni e 400 mila euro, una cifra comunque non sufficiente a coprire il disavanzo di 6,6 milioni di euro, che siamo al lavoro per provare a ridurre con una trattativa con le imprese e limando alcune progettazioni. Ci sono poi 2 milioni e mezzo di avanzo che utilizziamo per finanziare le opere che avevamo previsto di coprire a mutuo: non avendo più risorse proprie potremo accedere al fondo statale per l’aumento dei costi del Pnrr. Il budget di mutui non utilizzati potrà essere inoltre usato nel 2024 una volta individuata la soluzione per la nuova Bertoliana: quindi resta intatta la nostra capacità di spesa per procedere con la realizzazione della nuova Biblioteca. Era necessario poi coprire gli extra costi per altre opere pubbliche in corso di realizzazione, come l’ex Centrale del Latte e l’ex Aci a San Biagio. Sottolineo inoltre il finanziamento per integrare il sistema di videosorveglianza, portandola anche fuori dalle mura. Voglio esprimere l’apprezzamento per la volontà espressa da parte dei capigruppo di maggioranza e minoranza per portare da 1400 a 20mila euro il capitolo per il contrasto alla violenza sulle donne: un’iniziativa che è giusto e importante nasca dal consiglio comunale e da tutte le forze civiche e politiche, così come è stata condivisa la “Fiaccolata per Giulia” di ieri sera»

«Si tratta – spiega la vicesindaca con delega al bilancio Isabella Sala – di un assestamento significativo nei numeri, che ci consente di mettere in sicurezza alcuni progetti rilevanti. Fondamentale è stato l’avanzo libero di amministrazione, in cui una componente significativa è costituita dagli extra utili di Agsm Aim – per un totale complessivo per l’anno in corso di 14,7 milioni. Abbiamo così liberato risorse in particolare per la riqualificazione dell’ex Centrale del latte e progetti strategici quali i masterplan per lo sviluppo urbanistico e per Vicenza città universitaria. Non manca il sostegno alle fasce più fragili della popolazione».

Nel dettaglio, 1 milione e 280 mila euro va alla riqualificazione dell’ex Centrale del Latte. È necessario infatti sostenere gli extra costi per l’incremento dei prezzi per le opere già in appalto e la riqualificazione degli ambienti interrati del corpo centrale dell’edificio. «L’impegno che prendiamo – sottolinea la vicesindaca – è di riuscire, dopo decenni, a restituire alla città questa area con nuove funzioni che permettano ai cittadini di viverla nell’estate del 2024».

150mila euro sono destinati al masterplan per lo sviluppo urbanistico, per andare a disegnare le funzioni e lo sviluppo della città del futuro.

A sostegno del progetto di Vicenza città universitaria vanno 20mila euro per lo sviluppo di un masterplan dedicato e 280mila euro per gli interventi di valorizzazione del palazzo ex Aci a San Biagio, che ospiterà il nuovo corso universitario di Design industriale. Per completare i lavori anche in questo caso è necessario coprire gli aumenti delle materie prime, oltre a provvedere alle dotazioni impiantistiche necessarie allo svolgimento delle attività universitarie legate al design industriale.

In vista dell’Adunata nazionale degli Alpini del 2024 a Vicenza sono stati stanziati 600 mila euro a sostegno dell’organizzazione dell’iniziativa, confermando la scelta della precedente amministrazione. «Un notevole impegno per l’amministrazione ma doveroso visto lo storico legame del nostro territorio con gli Alpini, l’importanza a livello nazionale di questo evento e il notevole indotto economico che riesce a muovere», precisa la vicesindaca Sala.

Confermata la scelta di utilizzare i 2 milioni e mezzo di euro, accantonati dalla precedente amministrazione per la nuovaBertoliana, il cui progetto è in fase di ridefinizione, per progetti finanziabili a mutuo al fine di poter accedere nel 2024 al fondo statale di ristoro, previsto per far fronte all’aumento dei costi dei progetti del Pnrr. «Tale manovra – precisa Isabella Sala – non pregiudica la capacità di finanziamento della nuova biblioteca, che potrà beneficiare del maggior budget dei mutui assumibili nel 2024, pari ai mutui non assunti nel 2023».

Viene inoltre implementato il capitolo dedicato alla videosorveglianza con 85mila euro per l’acquisto di nove nuove telecamere nelle zone di Santa Lucia ed Eretenio.

Sul fronte dell’innovazione tecnologica, 30mila euro sono stanziati per l’acquisizione e la manutenzione di strumenti informatici per gli uffici comunali e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini. Tra le novità anche l’avvio di un progetto sociale sperimentale in collaborazione con Poste Italiane rivolto agli anziani e alle persone fragili (30mila euro).