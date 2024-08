VICENZA – Apre nuovo parcheggio con 19 posti vicino alla Rotonda

È stato aperto questa mattina il nuovo parcheggio pubblico realizzato in via della Rotonda, adiacente al civico 48, situato a due passi dalla celebre villa La Rotonda, capolavoro di Andrea Palladio. L’area di sosta, a pagamento dalle 8 alle 20, ha a disposizione 19 posti auto, di cui uno riservato ai veicoli a servizio delle persone con disabilità. Per favorire la mobilità sostenibile, inoltre, il Comune ha deciso di allargare l’area del bike sharing, fino alla zona di Campedello.

«Questo parcheggio avrà una funzione soprattutto turistica – spiega l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller -. I turisti hanno ora a disposizione un’area per andare a vedere non solo La Rotonda, ma anche villa Valmarana ai Nani e villa Guiccioli. Via della Rotonda è infatti un punto di partenza per tre siti di interesse turistico e culturale. Turisti e visitatori potranno quindi raggiungere il nuovo parcheggio arrivando comodamente in bicicletta o in monopattino dal centro storico, utilizzando il bike sharing, grazie alla pista ciclabile su viale Risorgimento, che stiamo per completare, e quella della Riviera Berica. Questa dunque è un’operazione a favore della mobilità per una zona della città importante e con una necessità turistica molto rilevante».

Il parcheggio, come da convenzione urbanistica, è stato realizzato da privati prima di essere ceduto al Comune, ed è ora gestito da Gps (Global Parking Solution Spa). La sosta è a pagamento, con tariffa di 2 euro l’ora compresi i festivi, tramite il parcometro installato e le usuali app. Per incentivare e promuovere la nuova area di sosta, parcheggiare l’auto nel nuovo parcheggio di via della Rotonda sarà gratuito per la prima settimana, ovvero fino a domenica 8 settembre.

Oltre ai posti auto, il parcheggio sarà dotato anche di una rastrelliera per biciclette, che verrà installata nei prossimi giorni. Per promuovere la mobilità sostenibile e l’utilizzo della bici, il Comune ha deciso di allargare l’area del bike sharing fino alla zona di Campedello. Chi vorrà, potrà quindi visitare alcuni dei luoghi turistici della zona, come La Rotonda e la vicina Villa Valmarana ai Nani, o altri frequentati da runner e cittadini, come il parco di villa Guiccioli o la Valletta del silenzio, arrivando comodamente in sella a una delle biciclette muscolari o a pedalata assistita messe a disposizione dal Comune, grazie al servizio in collaborazione con Ridemovi.

Il servizio, che permette anche il noleggio dei monopattini elettrici, è descritto al link https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Bike-sharing