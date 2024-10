Vicenza, ancora droga a Campo Marzo:arrestato nigeriano

Nell’ambito di controlli serrati, effettuati in questi giorni nell’area calda del quadrilatero da parte della polizia locale con il Nos e la Squadra Antidegrado unitamente all’ufficio Volanti della Questura di Vicenza, è stato fermato giovedì pomeriggio A.E., 27enne nigeriano che nascondeva droga nella biancheria intima.

L’operazione si è svolta nell’area calda compresa tra Campo Marzo, piazzale Bologna e via Verdi. Alla vista degli agenti, l’uomo ha cercato rifugio all’interno di un’attività commerciale. Le pattuglie però lo hanno raggiunto, identificandolo e perquisendolo.

All’interno della biancheria intima, è stato rinvenuto un sacchetto di nylon trasparente contenente 16 dosi di stupefacente (otto di cocaina ed altrettante di eroina), pronte per essere vendute nella piazza di spaccio di Campo Marzo. L’uomo inoltre aveva addosso 82 euro in banconote e monete, ritenuti provento di spaccio.

Il 27enne è stato perciò accompagnato in Questura e fotosegnalato, quindi nel distaccamento “Campo Marzo” della polizia locale per la redazione degli atti. La droga è stata sottoposta a sequestro penale assieme al denaro, mentre l’uomo è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

La polizia locale di Vicenza, assieme alle volanti della Questura, prosegue nell’incessante opera di contrasto al traffico e allo spaccio di droghe anche avvalendosi delle unità cinofile, oltre che al contrasto del degrado urbano.

I controlli avvengono con particolare attenzione nelle zone in cui è più alto l’allarme sociale nei residenti per la presenza di individui dediti allo spaccio.