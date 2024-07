VICENZA – Alimentari in cattivo stato: chiuso supermarket halal in viale Milano

Il 4 luglio, i Carabinieri di Vicenza, nell’ambito dei controlli straordinari organizzati dal Comando Provinciale di Vicenza insieme al Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Padova per la tutela della salute dei cittadini, hanno effettuato un’ispezione presso un esercizio commerciale situato nei pressi della stazione ferroviaria, in viale Milano, noto come “Halal Supermercato”. Durante il controllo, è emerso che alcuni alimenti erano conservati in cattivo stato, e il titolare è stato deferito in stato di libertà. Gli alimenti non conformi sono stati distrutti immediatamente.

Inoltre, è stata contestata una sanzione amministrativa di 2.000 euro per la mancata attuazione del manuale di autocontrollo e la segnalazione all’autorità sanitaria (HACCP). L’attività è stata sospesa e il negozio chiuso fino al ripristino delle condizioni richieste e alla risoluzione delle inadempienze.