Vicenza al ballottaggio – Rucco: “Finalmente otteniamo il confronto con il candidato della Schlein”

“È partita da oggi la nuova fase della campagna nei quartieri. E finalmente vince la democrazia. Da lunedì a mercoledì prossimi abbiamo ottenuto 4 confronti tra me e il candidato della Schlein, che li ha fuggiti tutti fino ad ora. Saranno la sfida tra palco e realtà. Per tornare o andare al voto al ballottaggio e far stravincere la democrazia.” Il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, entra nella fase più intensa della campagna del ballottaggio del 28 e 29 maggio.

“Ieri sera è stato un momento bellissimo” afferma il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico al ballottaggio del 28 e 29 maggio, “eravamo in centinaia al Viest per condividere tutti insieme una campagna tanto semplice quanto energetica per far vincere Vicenza e i vicentini al ballottaggio decisivo del 28 e 29 maggio. In tantissimi mi hanno detto che, per la fase che vivremo nei prossimi anni e per i pericoli che percepiscono con la sinistra della Schlein, sarà il ballottaggio più importante della storia di Vicenza, che pure ne ha già vissuti altri 4 in 6 elezioni prima di questa. Erano tutti super carichi e la sorpresa piacevole è stata quella di vedere persone non dei partiti o delle liste ma semplici cittadini che hanno saputo dell’incontro e sono venuti a rendersi disponibili per essere parte attiva delle 32 campagne nelle 32 zone della città. Bellissimo. E infatti non a caso da questa energia già oggi si comincia stamattina e oggi pomeriggio a tuffarsi ancora una volta incontrando i vicentini sul territorio.” “A questa felicità per la carica di amore per Vicenza che sta investendo questa nostra campagna del ballottaggio”, aggiunge Francesco Rucco, “si unisce quella per aver ottenuto finalmente ieri una piccola vittoria della democrazia e un regalo che avevamo provato a fare per tre mesi ai vicentini. Dopo lunghe attese sulle disponibilità del candidato del PD nelle ultime ore e dopo tre mesi di sue fughe, sono stati organizzati da 4 televisioni i confronti diretti faccia a faccia tra me e il candidato del PD che io avevo chiesto addirittura da febbraio. Lunedì prossimo a Telechiara all’ora di pranzo, martedì sempre all’ora di pranzo sulla Rai, lo stesso martedì a Reteveneta in prima serata e mercoledì in prima serata a TVA. Saranno l’occasione per fare la cosa più utile agli elettori, far capire con serenità e positività le differenze chiarissime tra due persone e tra due amministratori completamente diversi e con progetti per la città che nascono anche da valori sociali e politici diversi, chi è espressione della sinistra e chi dei moderati del centrodestra civico, chi ha come prima forza a suo sostegno il PD e chi è sostenuto da un centrodestra unito con la forza di una lista civica Rucco Sindaco che rappresenta 1 vicentino su 4 ed è la prima in città come riconoscimento del lavoro di questi 5 anni in Comune. E questi confronti saranno anche l’occasione per mettere in luce le differenze tra palco e realtà per citare una canzone di Ligabue. Tra il palco delle promesse da campagna elettorale del PD da un lato e dall’altro lato i progetti concreti realizzabili come quelli che abbiamo già reso realtà o avviato noi per il vero cambiamento e rilancio di Vicenza. E su queste differenze concrete tra due persone e tra due atteggiamenti verso i cittadini, si convinceranno molti vicentini ad andare o tornare al voto il 28 e 29 maggio. E a far stravincere ancora la democrazia e Vicenza. Insieme.”