Vicenza al ballottaggio – Possamai: “La tutela del benessere mentale diventa una scelta amministrativa per il futuro di Vicenza”

Riceviamo e pubblichiamo



“Non c’è davvero futuro senza benessere: al centro della nostra idea di comunità c’è la promozione della qualità della vita. In tutti gli ambiti, compreso quello, sempre più centrale, della salute mentale. Per questo oggi ufficializzo l’impegno ad attivare, in tempi rapidi, la figura dello psicologo di quartiere. Un servizio innovativo e gratuito, pensato in particolare per le giovani generazioni ma di cui beneficeranno in generale tutti i cittadini, specie quelli con meno mezzi”. È la proposta lanciata da Giacomo Possamai, candidato sindaco di Vicenza.

La proposta dello psicologo di quartiere, avanzata inizialmente dal candidato consigliere comunale Enrico Grandi insieme al segretario dei Giovani Democratici Alvise Cogo, è stata accolta nel programma di Possamai come un elemento distintivo del suo impegno per la comunità vicentina. “La tutela del benessere mentale è una scelta politica che in particolare le giovani generazioni chiedono a gran voce”, spiega Possamai. “Abbiamo ascoltato attentamente le preoccupazioni dei ragazzi e delle famiglie: questa è un’azione concreta per affrontare il problema, tanto urgente che l’abbiamo già predisposta dal punto

di vista degli spazi, dei costi e delle modalità”.

Da tempo, il tema del benessere mentale è stato posto al centro dell’attenzione dai Giovani Democratici, i quali, nel loro impegno sul tema, hanno anche promosso – con grande successo – un evento della campagna elettorale dedicato alla salute mentale e hanno analizzato dati, studiato l’esperienza di sportelli psicologici in altre città e incontrato professionisti del settore. Come ha spiegato Enrico Grandi, promotore del progetto, la rilevanza del tema emerge chiaramente dai dati: “Uno studio che abbiamo realizzato a inizio 2021 ha rivelato che, su 10.000 studenti delle scuole superiori della provincia intervistati, oltre il 90% dei riporta disturbi o situazioni di disagio ripetute, mentre il 93% sperimenta stress nell’ambiente scolastico. Preoccupanti sono anche i dati riguardanti disturbi gravi come le crisi bulimiche e l’utilizzo di sostanze per alleviare lo stress da parte dei nostri coetanei”.

Sono già state attivate interlocuzioni con professionisti e realtà attive nel mondo della salute mentale, che hanno dato la disponibilità a collaborare al progetto. Il progetto pilota avrà una durata temporanea di sei mesi e l’obiettivo è di estendere il servizio, dopo la fase sperimentale, a diversi edifici pubblici nei quartieri, come il centro Lagorà, che già dispone di spazi idonei. Il progetto dello psicologo di quartiere prevede uno sportello gratuito di assistenza psicologica, aperto a tutti e in grado di offrire percorsi individuali e di gruppo.

Grazie alla collaborazione con le scuole di specializzazione, l’équipe di giovani psicologi under 30 sarà supervisionata da professionisti esperti, aumentando così l’efficacia del servizio per i giovani.

“Siamo estremamente convinti della bontà di questa iniziativa: oggi presentiamo il progetto pilota, ma in prospettiva vogliamo mettere in piedi un vero e proprio modello. Per fare questo servirà un grande lavoro di rete, a partire da quello con gli ordini professionali. Costruiremo una città – conclude Possamai – in cui si vive bene sotto ogni punto di vista, e in cui le famiglie trovano nuove e concrete forme di supporto: lo stesso spirito che anima la proposta della gratuità degli asili nido. Benessere e opportunità non devono essere appannaggio solo di chi se li può permettere. Dobbiamo porre fine all’isolamento e al

disagio che molti cittadini, e i giovani in particolare, vivono silenziosamente. È responsabilità delle istituzioni dare loro il supporto necessario, ed è anche un preciso investimento sul futuro della nostra società”.