Vicenza adotta il sistema Arzignano: nuove telecamere in città

La città di Vicenza con più telecamere, soprattutto in centro, per far fronte alla criminalità. Segue quindi il modello Arzignano che è la città più ‘controllata’ della provincia. Con l’assessore alla sicurezza Enrico Marcigaglia ha iniziato da anni un massiccio posizionamento di Targasystem e videocamere di contesto su tutto il territorio (sotto i mandati Gentilin e quello attuale Bevilacqua). Ad Arzignano vi sono ben 64 telecamere fra Targasystem e di contesto su 25 mila abitanti, a Vicenza con quelle odierne arriveremo a 122 su 110 mila abitanti. La strada è lunga ma è quella giusta. Le telecamere permettono un pronto intervento più efficace e un controllo maggiore di zone della città nelle quali sbandati o malintenzionati delinquono.

Con nove nuove telecamere dalla zona di Santa Lucia a quella di viale Eretenio verrà potenziato il sistema di videosorveglianza comunale. Le telecamere, di tipo Dome orientabili, saranno posizionate in punti strategici per la sicurezza del territorio.

I luoghi interessati saranno l’incrocio tra Borgo Santa Lucia e via Zambeccari, contra’ Porta Santa Lucia, viale Rodolfi, la rotatoria di Ponte degli Angeli, Palazzo del Territorio, e viale Eretenio.

Tutti i siti verranno collegati al sistema gestito dalla Polizia locale e condiviso con Questura di Vicenza, Carabinieri, Guardia di Finanza.

«Entro giugno saranno posizionate nove nuove telecamere in alcune zone della città segnalate dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica – ha sottolineato il sindaco Giacomo Possamai nel corso di un sopralluogo con il comandante Massimo Parolin -. Anche l’amministrazione comunale vuole dare il suo contributo e aumentare gli sforzi per garantire la sicurezza. Lo facciamo potenziando la videosorveglianza e collaborando con chi ha la responsabilità diretta dell’ordine pubblico ovvero Questura, Prefettura e forze dell’ordine. L’intervento, dal valore complessivo di 110 mila euro di risorse comunali, andrà ad implementare le 113 telecamere attuali della videosorveglianza comunale arrivando ad un totale di 122, alle quali si aggiungono le 12 per la lettura delle targhe. Anticipo, inoltre, che stiamo lavorando alla progettazione per il posizionamento di nuove telecamere nelle zone ovest ed est della città attraverso l’acquisizione diun finanziamento ministeriale intorno ai 100 mila euro».

Geolocalizzazione nuove telecamere

Per quanto riguarda il percorso che va da Porta Santa Lucia a Ponte degli Angeli sono 6 i dispositivi in arrivo. Nel dettaglio, telecamera e antenna per il collegamento radio saranno poste sull’angolo dell’edificio posizionato all’incrocio tra Borgo Santa Lucia e via Zambeccari, su un palo della luce di via Rodolfi in prossimità di porta Santa Lucia, nelle vicinanze dei civici 67 e 134 di contra’ Porta Santa Lucia, su un palo dell’illuminazione pubblica nei pressi della banca che si affaccia sulla rotatoria di Ponte degli Angeli e sul fronte di Palazzo del territorio, nella parte inferiore di un balconcino.

Tre le telecamere previste per la zona di viale Eretenio: nell’incrocio tra contra’ Ponte Furo e viale Eretenio, in quello tra contra’ Ponte Furo e piazzola San Giuseppe e nelle vicinanze del parcheggio di viale Eretenio.