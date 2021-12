VICENZA – Abusivi con droga e cellulari rubati in casa Ater

I carabinieri di Vicenza sono intervenuti nel pomeriggio del 16 dicembre a Vicenza in stradella Retrone, civico 9.

I militari sono intervenuti in una casa Ater su richiesta di alcuni operai di AIM che si erano recati sul posto per verificare le condizioni dell’abitazione, che su segnalazione degli inquilini era occupata da abusivi stranieri. Prima che arrivassero i carabinieri, un abusivo di colore, rimasto nella casa, si è dato alla fuga. Nell’abitazione sono stati trovati 9 smartphone oggetto di furto e 86 grammi di hashish (un panettino) oltre a 5 grammi di cocaina. Non si esclude che i cellulari siano provento di furti perpetuati in diverse zone della città negli ultimi giorni.