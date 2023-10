VICENZA – 30 nuovi alberi in viale Crispi: piantati da Apindustria vicino alla sede

Il Presidente dell’Associazione Mariano Rigotto: «Promuoviamo la sostenibilità del fare impresa dando il buon esempio»

Dare il buon esempio in materia di sostenibilità, contribuendo allo stesso tempo a migliorare il decoro urbano di un intero quartiere: con questo obiettivo Apindustria Confimi Vicenza ha promosso la piantumazione di 30 alberi di “lillà delle Indie” (il nome scientifico è Lagerstroemia) all’interno delle aiuole del complesso in viale Crispi dove ha sede l’Associazione.

L’intervento – che è stato realizzato in collaborazione con Beleafing, società di consulenza vicentina specializzata nello sviluppo di progetti di forestazione urbana, diffusa e partecipata – è stato concluso con una piccola cerimonia alla quale hanno preso parte Mariano Rigotto, presidente di Apindustria Confimi Vicenza, e Maurizio Zordan, presidente del Centro Api Servizi SB, e Sara Baldinato, Assessore del Comune di Vicenza all’Ambiente, alle Politiche Energetiche e al Patrimonio.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie a Roberto Longo e all’associazione “Alberi Felici Vicenza”, che hanno realizzato nei mesi precedenti una mappatura delle aree di Vicenza allo scopo di individuare le zone da rimboschire. Una volta individuate le aree nei pressi della sede di Apindustria Confimi e Centro Api Servizi SB, questi ultimi hanno deciso di finanziare il progetto di piantumazione.

«Come Associazione abbiamo intrapreso già da anni un percorso di sensibilizzazione delle PMI vicentine sui temi della responsabilità sociale e della sostenibilità – spiega Mariano Rigotto, presidente di Apindustria Confimi Vicenza -, consapevoli che questo rappresenta non solo un imperativo etico, ma anche un’opportunità di competitività, perché in misura sempre maggiore i mercati oggi chiedono anche alle PMI di dimostrare di operare secondo i criteri della sostenibilità».

Un percorso che ha una punta di diamante nelle attività del Centro Api Servizi. «Centro Api Servizi è stato il primo ente strumentale di un’Associazione datoriale a diventare Società Benefit – interviene il Presidente Maurizio Zordan –, una trasformazione fortemente voluta per far emergere il valore di quanto Centro Servizi già faceva a favore del territorio e che abbiamo via via implementato. Centro Api Servizi è già ora un partner ed un supporto per tutte le imprese del territorio che vogliano avvicinarsi ai temi della sostenibilità, con servizi ed iniziative formative ad hoc. A questo si aggiungono le attività a favore della comunità: lo scorso anno abbiamo lanciato con grande soddisfazione il primo Business Game gratuito sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030; quest’anno siamo molto felici di condividere con l’Associazione una iniziativa semplice e concreta, con l’obiettivo che venga replicata anche da tanti altri».

Come noto, la “forestazione” urbana porta con sé molteplici impatti positivi per la cittadinanza, per l’ambiente e per le città stesse. La creazione di aree urbane verdi rappresenta infatti una risposta concreta ad alcune delle principali sfide ambientali che ci troviamo ad affrontare, a partire dal miglioramento della qualità dell’aria, oltre ad una migliore vivibilità delle aree urbane nella stagione calda. Su vasta scala, inoltre, iniziative di questo tipo contribuiscono a ridurre il rischio idro-geologico, favoriscono la biodiversità e hanno un impatto positivo anche in termini sociali sulla comunità.