VICENZA – 28enne vicentino ubriaco litiga con barista, scappa in auto senza pagare. Inseguimento notturno della polizia

Intorno alle 2:30 di questa mattina, una squadra della Volante della Questura è intervenuta a Vicenza in Viale della Pace, su segnalazione del gestore di un bar riguardante un cliente molesto che si era allontanato dopo una discussione sul mancato pagamento. Il gestore forniva dettagli sull’auto con cui l’uomo era fuggito.

Gli Agenti della Polizia di Stato, giunti sul posto, hanno avvistato l’auto segnalata in Via Quadri, notando la sua velocità eccessiva. Nonostante i tentativi di fermarlo, il conducente ha continuato la marcia, ignorando le richieste dei poliziotti e non fermandosi nonostante l’uso delle sirene e dei lampeggianti.

Il conducente ha proseguito la fuga a velocità sostenuta, attraversando Via Quadri, Via Trieste e Viale dell’Anconetta, finché è stato costretto ad accostare sulla destra della strada dai poliziotti.

L’uomo, identificato come E. A., cittadino italiano nato nel 1996 e residente in provincia, è stato sottoposto all’alcoltest che ha evidenziato un tasso alcolemico superiore al consentito. È stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e sanzionato per essere stato alla guida con la patente già sospesa. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e affidato a un’autorimessa autorizzata.