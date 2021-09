VICENZA – 11 nuovi agenti di Polizia Locale

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

11 nuovi agenti della polizia locale: questa mattina la presentazione ufficiale dei primi 6, in servizio dal primo settembre

Presenti il sindaco Rucco, il consigliere Naclerio e il comandante Parolin

Si è tenuta questa mattina al comando di contra’ Soccorso Soccorsetto la presentazione ufficiale dei primi sei nuovi agenti della polizia locale, selezionati tramite concorso pubblico nei mesi scorsi.

Erano presenti il sindaco Francesco Rucco, il consigliere comunale Nicolò Naclerio e il comandante Massimo Parolin.

I sei agenti sono entrati in servizio l’1 settembre. Gli altri 5 lo faranno dall’1 ottobre.

“Grazie a queste nuove assunzioni, come promesso, riusciamo a rinforzare ulteriormente il corpo di polizia locale per un controllo sempre più capillare del territorio – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco –; un investimento che, unito a tutto quello che stiamo già facendo per la sicurezza, ci permetterà di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Nei prossimi giorni, inoltre, è prevista la conclusione lavori del nuovo presidio a Campo Marzo che, entro l’autunno, diventerà operativo a tutti gli effetti”.

“Finalmente dopo 10 anni il Comune di Vicenza riesce ad incrementare il numero di agenti della polizia locale, nonostante il periodo emergenziale che ha rallentato un po’ le procedure concorsuali – ha precisato il consigliere comunale Nicolò Naclerio –. Gli 11 nuovi ingressi contribuiranno ad implementare l’attività sul territorio svolta dalle pattuglie antidegrado e dal nucleo operativo speciale per un presidio sempre maggiore della nostra città”.

Attualmente gli agenti sono impegnati nella formazione teorico-pratica che comporta attività in aula e sul campo per la durata di un mese circa, al termine del quale saranno destinati a servizi territoriali.

Al concorso per aspiranti agenti di polizia locale (categoria C, tempo pieno e indeterminato), bandito a fine 2019, si sono iscritti 303 concorrenti, 106 dei quali hanno partecipato alla preselezione. I 100 candidati che hanno superato il test si sono, quindi, sottoposti alla prova ginnico – sportiva: una corsa piana su 1.000 metri e piegamenti sulle braccia a terra continuativi. Dal 5 al 17 ottobre 2020 gli 89 idonei hanno, quindi, partecipato al corso – concorso della durata di 40 ore con frequenza obbligatoria complessiva non inferiore all’80%, al termine del quale sono stati ammessi a sostenere le prove d’esame, due scritte e una orale. Ad agosto 2021 è stata, quindi, approvata la graduatoria finale di merito con i 26 candidati idonei.