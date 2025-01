Vicentino – Violento scontro nella notte: sei feriti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La notte scorsa, mezz’ora prima della mezzanotte del giorno della befana, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via della Ceramica a Marostica per un incidente tra due auto: sei persone ferite.

I vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza le due auto una Volkswagen Golf e una Nissan Qashqai ed estratto tre persone rimaste ancora bloccate nei mezzi. I sei feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem e trasferiti, dalle quattro ambulanze arrivate sul posto, negli ospedali di Bassano del Grappa, Vicenza e Santorso.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 1:30 con la rimozione dei mezzi incidentati da parte del carro attrezzi.

