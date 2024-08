VICENTINO – Sfondano muro con ruspa: colpo in azienda orafa

La scorsa notte a Cassola (Vicenza), un’azienda di lavorazione di preziosi è stata presa di mira dai ladri.

I banditi hanno utilizzato una ruspa per sfondare il portone blindato dell’azienda.

Il bottino stimato si aggira su centinaia di migliaia di euro, secondo le prime valutazioni. Il colpo è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Il titolare dell’azienda ha assistito quasi in diretta all’assalto, poiché i ladri avevano bloccato alcune strade con un’altra ruspa e un’autocisterna. L’imprenditore, allertato dal sistema di sicurezza, si è precipitato sul posto ma è rimasto bloccato. I ladri sono entrati da un’area adiacente ai binari della ferrovia. L’assalto, completamente ripreso dalle telecamere di sicurezza, ha causato ingenti danni all’azienda, che oltre al furto di metalli preziosi ha subito danni ai macchinari. Un colpo probabilmente pianificato nei dettagli, anche perché l’azienda stava per chiudere per le ferie estive. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri di Bassano del Grappa.