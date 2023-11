VICENTINO – Scontro fra camioncino e auto, che finisce sullo spartitraffico: una donna ferita

Incidente a Sandrigo poco dopo le 14. Un uomo di 57 anni alla guida di autocarro, stava percorrendo via Chizzalunga (S.P. 119) con direzione Breganze. Giunto all’altezza con via Capitello, per cause in corso di accertamento, non è riuscito ad evitare l’impatto con una Honda condotta da una donna 41enne di Sandrigo, che, proveniente dall’opposto senso di marcia, aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra. A seguito del violento urto, l’autovettura è stata sbalzata sullo spartitraffico rimanendo con le portiere bloccate, che sono state forzate dalla polizia locale per prestare il primo soccorso alla conducente. Interveniva poi ambulanza 118 che trasportava la donna – in codice giallo – all’ospedale di Vicenza.

Rilievi e regolazione traffico a cura della polizia locale nordest vicentino, distaccamento di Sandrigo.