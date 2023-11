VICENTINO – Scontro all’incrocio: 5 persone in ospedale

Incidente a Zanè, stamane alle 11:15. Un uomo 27enne residente a Piovene Rocchette, alla guida di una Toyota Auris, stava percorrendo via Trento con direzione di marcia verso Thiene. Giunto all’altezza dell’incrocio con via Del Gatto, per cause in corso di accertamento è entrato in collisione con una Renault Clio condotta da donna 61enne di Velo d’Astico che proveniente da via Del Gatto impegnava l’incrocio con l’intento di proseguire la marcia verso il centro di Zanè. Tra i veicoli vi è stata violenta collisione a seguito della quale tutti i 4 trasportati nell’autovettura Toyota e la conducente dell’autovettura Renault Clio subivano lesioni e venivano accompagnati, in codice giallo e con n. 2 autoambulanze del SUEM 118, presso il pronto soccorso di Santorso per accertamenti.

Prontamente interveniva anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Vicenza per la messa in sicurezza dell’area e dei veicoli.

Rilievi e regolazione traffico a cura di una pattuglia della polizia locale nordest vicentino di Thiene.