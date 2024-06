VICENTINO – Prova a passare sotto il ponte della ferrovia e rimane incastrato

Autocarro incastrato a Thiene, oggi 12 giugno 2024 alle 9.

Un’errata valutazione dell’autista di un furgone, al quale sono evidentemente sfuggiti i due segnali stradali ben visibili che indicano precisi limiti di larghezza e altezza dei veicoli per poter oltrepassare l’ultracentenario sottopasso ferroviario, ha causato il sinistro stradale. Il mezzo percorreva via Corso Campagna e si dirigeva verso l’intersezione semaforizzata con la SP 349. Giunto all’altezza del sottopasso, ha proseguito la sua marcia ma, probabilmente per un’errata valutazione dell’effettiva altezza del cassone, il veicolo ha impattato violentemente contro la volta del sottopasso, rimanendo incastrato. L’autocarro è rimasto a lungo bloccato in attesa che il conducente riuscisse a disincastrarlo, tentando anche di sgonfiare tutti e quattro gli pneumatici del veicolo.

I rilievi e la regolazione del traffico (Corso Campagna è rimasta chiusa al traffico veicolare per circa 2 ore) sono stati a cura di una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene.