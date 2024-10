Vicentino – Bmw finisce contro contatore gas e si rovescia: ferita coppia (video)

TORRI DI QUARTESOLO, AUTO FINISCE ROVESCIATA SU UN FIANCO: FERITA COPPIA DI PADOVANI

Poco prima delle 13:30, di lunedì 7 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 27 in via Longare A Torri di Quartesolo per un’auto finita rovesciata su un fianco dopo essere finita fuoristrada, divelto un contatore del gas di un’abitazione: due feriti.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Vicenza, ha messo in sicurezza l’auto e il teatro d’intervento, chiudendo la mandata del contatore del gas ed estratto l’uomo alla guida della Bmw X3, rimasto incastrato nell’abitacolo. Il conducente padovano è stato preso in cura dal personale del Suem, stabilizzato e trasferito in ospedale, come anche la passeggera, che se pur ferita è riuscita autonomamente a venire fuori dall’auto.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Sul posto il personale della rete gas.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.