Vicentino – Auto tamponata si rovescia: ferita la conducente

Alle 9:20, di venerdì 22 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Vittorio Veneto a Quinto Vicentino per un’auto finita in equilibrio precario su un fianco dopo essere stata tamponata: ferita la donna alla guida.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Vicenza, ha messo in sicurezza l’auto ed estratto la conducente rimasta bloccata, che è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem. Illeso il conducente dell’altra auto.

La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora con la rimozione dell’auto da parte del carro attrezzi.