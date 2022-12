Via al Gardaland Magic Winter, tra foresta di ghiaccio ed elfi

E’ iniziata a Gardaland la ventesima edizione di Magic Winter, l’appuntamento invernale del Parco che prosegue fino all’8 gennaio 2023 con una magica atmosfera natalizia.

“È stata una lunga stagione piena di soddisfazioni – afferma l’ad del parco divertimenti Sabrina De Carvalho – perché abbiamo raggiunto i dati di affluenza registrati nel 2019”.



Tante le novità di questa ventesima edizione di Gardaland Magic Winter, a partire dagli allestimenti in ottica di sostenibilità ambientale: molte le aree impreziosite con decorazioni naturali, realizzate con rami provenienti dalla potatura di Abies Nordmanniana (Abete del Caucaso), operazione necessaria per favorire la crescita e fortificare questi alberi. Non mancano anche i classici alberi di Natale, tutti rigorosamente veri e destinati, alla fine dell’evento, ad essere ricollocati e accuditi per arrivare al Natale prossimo ancora più rigogliosi.

L’ingresso al parco è caratterizzato da La Foresta di Ghiaccio, un tunnel di 30 metri creato con rami di salice sbiancati e illuminati con effetti di luce che conduce i visitatori dall’orologio floreale fino alla Piazza Medievale. Da non perdere la rivisitazione della Foresta Incantata, che per l’occorrenza è diventata Il Bosco degli Gnomi, un percorso interattivo ed educativo nato con l’idea di trasmettere, tramite l’esperienza, il gioco e la magia il valore del rispetto della natura. Le novità continuano anche al Cinema 4D con The Polar Express 4D Experience, il film natalizio targato Warner Bros. I visitatori hanno poi potuto scoprire dove sorgerà Jumanji-The Labyrinth, la novità 2023 basata sulla serie cinematografica di Sony Pictures. Imperdibile ovviamente l’incontro con Babbo Natale tra leccornie e fuochi artificiali e l’appuntamento presso Gardaland Theatre con Il favoloso Emporio di Natale – il live musical condotto da un’orchestra dal vivo di 16 persone – vincitore del premio “Migliore show indoor” dei Parksmania Award 2022. (ANSA).