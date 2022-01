Verona, volantini della palestra fascista infilati nelle case dei cittadini: la Digos alla ricerca dei responsabili

A Verona, nei giorni scorsi, ignoti hanno messo nelle cassette postali di Borgo Trento, giusto alla vigilia della Giornata della Memoria, dei volantini inneggianti ad una palestra fascista, denominata “Arcobaleno nero”. Sul volantino, anche la riproduzione di Benito Mussolini con il fez degli Arditi. Lo riporta il Corriere del Veneto.

La Digos veronese sta cercando di fare chiarezza su cosa sia effettivamente “Arcobaleno nero”, anche se per ora, a parte il ciclostilato, non ci sono informazioni a riguardo. Nel testo del volantino si può leggere: “Siamo un gruppo di giovani italiani di giovani età apolitici e apartitici”, il primo capoverso del volantino sul «fascismo sport completo». “A Verona mancano gli spazi aggregativi per i giovani militanti disallineati dall’ideologia dominante. A ciò noi diciamo No e questo luogo che mancava oggi lo andiamo a creare. Lo sbarco è imminente nel quartiere Trento”. Il testo poi prosegue in maniera intimidatoria, invitando allo scontro chi non la pensa come i distributori del volantino.