Verde, Zoppello: “Servono boschi urbani e riqualificazione”

In tema di verde pubblico arieggia molta confusione. Su Il Giornale di Vicenza di oggi possiamo leggere le parole di Rucco e dei suoi che dichiarano che in questi 5 anni sono stati piantati 66mila alberi. Sembrerebbe una buona notizia! Peccato che, due pagine dopo, troviamo i dati certificati dal Comune: sarebbe 21.071 mila gli alberi piantati e 953 quelli abbattuti”, dichiara Lucio Zoppello, candidato sindaco civico di Rigeneriamo Insieme Vicenza.

“C’è evidentemente una vera e incoerenza, che però non ci stupisce. Siamo abituati a sentir parlare di interventi salvo poi non vederne i benefici”.

Zoppello aggiunge: “Nel nostro programma, il miglioramento della qualità dell’aria, grazie al potenziamento del verde urbano, è un obiettivo primario e non più trascurabile. Le nostre proposte riguardano la riqualificazione progressiva dei parcheggi pubblici con piantumazione di alberi e arbusti e la dotazione di un albero ogni 4 posti auto in ogni nuovo parcheggio pubblico e privato”. “Crediamo inoltre sia necessaria la creazione e/o riqualificazione dei viali alberati, possibilmente con piantumazioni in aiuole e la redazione del piano del verde con allegato il relativo prontuario”, aggiunge. “Particolare attenzione va posta alla realizzazione sistematica dei “boschi urbani”, in ogni quartiere. Vogliamo che Vicenza faccia la sua parte nelle politiche di mitigazione del riscaldamento climatico. La piantumazione arborea resta in questo di primaria importanza: gli alberi, assorbono acqua, puliscono il terreno, trattengono acqua e terreno evitando smottamenti, assorbono inquinanti dall’aria, ostacolano polveri e diffusione del rumore, mitigano le isole di calore garantendo ombra e abbassando la temperatura dell’aria circostante, offrono riparo a insetti e volativi. Gli alberi sono buoni per il clima e buoni per la salute, e ci sembra incredibile che questa amministrazione dia i numeri su un tema così rilevante”, conclude.