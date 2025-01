Veneto – Violento scontro: uomo rimane incastrato fra le lamiere

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Alle 13:00 di lunedì 27 gennaio, un incidente tra tre auto ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco in via Roma a Salgareda, comune situato in provincia di Treviso.

Una squadra dei vigili del fuoco, proveniente dal distaccamento di Motta di Livenza, è intervenuta per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e il luogo dell’incidente. È stato necessario estrarre il conducente di una Fiat Punto rimasto incastrato nell’abitacolo. L’uomo, ferito, è stato stabilizzato dal personale del Suem 118 e successivamente trasferito in ospedale.

Gli altri due conducenti coinvolti nel sinistro sono usciti autonomamente dalle loro vetture e sono rimasti illesi.

I carabinieri hanno gestito il traffico deviandolo temporaneamente e hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco si sono concluse dopo circa un’ora e mezza.