VENETO – Violento scontro auto-camion all’alba: due feriti, uno grave

Alle 5:30, di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada regionale 308 tra i comuni di Borgoricco e Campodarsego per lo scontro tra un autoarticolato e un’auto: feriti i conducenti dei due mezzi finiti entrambi fuoristrada. I pompieri arrivati dal vicino distaccamento volontario di Borgoricco e da Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto il conducente, portato poi in ospedale in prognosi riservata. Incastrato nella cabina di guida pure l’autista del mezzo pesante, che trasportava cemento, finito dopo l’urto sotto il piano stradale contro un albero. I due conducenti sono stati stabilizzati dai sanitari del Suem e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilevi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 7:30.