VENETO – Violenta rissa fra giovanissimi: 14 enne pugnalato, ricoverato in prognosi riservata

Violenta rissa fra giovanissimi ieri sera (22 giugno) in via Grande di Pezzan. Un 14enne è stato pugnalato alla schiena e si trova ora in prognosi riservata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Pur essendo stato ferito gravemente non sarebbe in pericolo di vita.

Le persone coinvolte sarebbero, oltre alla vittima 14enne anche un 17enne e un 18enne, tutti del posto, oltre a un 16enne di Breda di Piace. Un altro giovanissimo si è dileguato e sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Un coltello a serramanico utilizzato per colpire il 14enne è stato ritrovato nelle vicinanze. Sono stati sequestrati anche una pistola softair, due smartphone e due biciclette

Sul posto sono intervenuti in forze i carabinieri e i sanitari del Suem 118

Le ipotesi di reato potrebbero essere: rissa aggravata, lesioni gravi e porto d’armi od oggetti atti ad offendere.