VENETO – Uccise la moglie con 80 coltellate: si suicida in carcere

Alexandru Ianosi Andreeva Dimitrova, 36enne rumeno che dal settembre del 2022 si trovava in carcere a Venezia per aver ucciso la moglie Lilia Petranjel con 80 coltellate nella loro abitazione in via Mantegna a Spinea, è stato trovato morto nel bagno del penitenziario. La notizia è stata data dal sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe. L’uomo è stato trovato impiccato alle sbarre del bagno della cella e sono stati inutili i tentativi di rianimarlo. Aveva già manifestato tendenze autolesionistiche in precedenza.