VENETO – Terribile schianto: muore un 43enne

La notte scorsa, alle 22 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via della Repubblica a Treviso per un incidente tra due auto: una persona deceduta, una ferita. I pompieri arrivati con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto uno dei conducenti rimasto incastrato. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte di un 43enne di origini nigeriane. L’altro ferito è stato stabilizzato e trasferito in ospedale. Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 3 ore.