VENETO – Soccorso un cercatore di funghi (FOTO)

Attorno alle 14 di domenica il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato allertato per un 80enne originario di Pesaro che, mentre era a funghi assieme alla moglie con due cagnolini in località Bosc de Comun, era scivolato lungo il pendio boscato che porta a un torrente riportando delle ferite superficiali e un possibile politrauma. Una squadra ha raggiunto il posto, dove il personale medico dell’automedica, stava prestando primo aiuto all’uomo. Sbarcati con il verricello, medico e tecnico di elisoccorso dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore hanno preso in carico l’infortunato. Stabilizzato e caricato in barella, il ferito è stato sollevato per contrappeso e trasportato sullo spiazzo di una baita, da dove è stato issato a bordo. L’eliambulanza è quindi volata all’ospedale di Treviso. La moglie è stata accompagnata dai soccorritori in centro a Miane con i suoi cani.